SAN BENEDETTO – Di seguito, nel virgolettato, la nota di Canducci e Bottiglieri sulla criticità che stanno interessando il sistema sanitario e, in particolare, l’ospedale Madonna del Soccorso.

“Da ieri per l’ennesima volta la Risonanza Magnetica di San Benedetto non funziona e non si conoscono i tempi per ripararla perché il pezzo da sostituire non è disponibile. Quindi per l’ennesima volta, e per ben due volte nel mese di gennaio, gli utenti/pazienti che necessitano di questa prestazione devono aspettare o rivolgersi al privato.

È evidente che la nuova R.M. deve essere installata a San Benedetto per cui chiediamo alla direttrice dell’AST provincia di Ascoli Piceno che torni indietro sulla decisione di installarla presso l’ospedale di Ascoli Piceno dove c’è una funzionante, anche perché la scusa dei costi non regge visto che il costo di installazione tra i due nosocomi è simile e se i locali non sono idonei si cerchi o se ne costruiscano dei nuovi. Non si può continuare a mortificare i cittadini dell’ambito 21 con la scusa del risparmio. Il risparmio fatto sulla pelle dei cittadini non è più giustificabile.

Le ultime decisioni prese dalla direzione generale vanno in questo senso e ne elenchiamo alcune. Eliminare l’extravitto (che colpisce i più deboli perché chi può integra a proprie spese la colazione); ridurre i posti del MURG con conseguente diminuzione del numero dei medici e degli infermieri; non fornire prestazioni spesso di vitale importanza quale quella fornita dalla R.M. che oltre agli esterni serve anche ai ricoverati, quindi con ritardo di diagnosi e forse di dimissioni ospedaliere (e questo si che è un costo!); non rinnovare i contratti ai dipendenti a tempo determinato e di questi ben 18 sono lavoratori di San Benedetto e sono soprattutto donne; anche la geriatria che dovrebbe attivare il fast truck per i codici verdi over 75 che accedono al PS ha avuto un taglio di ben 4 OSS; il laboratorio analisi che ha subito l’ennesimo taglio di prestazioni l’estate scorsa.

La destra al governo regionale e locale si è riempita la bocca, appoggiata purtroppo dal sindaco di San Benedetto, di un ospedale di primo livello della nostra provincia su due plessi equipollenti, a quanto pare il significato di equipollenza è stato travisato a favore di un nosocomio.

Un ultimo appello lo facciamo al sindaco Spazzafumo, sindaco capofila dell’ambito 21 che ha espresso più volte piena fiducia nei confronti della direttrice Natalini. Intervenga una volta tanto a favore dell’assistenza pubblica nel nostro distretto, la difenda come tutti i cittadini si aspettino che faccia, mostri un po’ di orgoglio e cerchi di dire basta tagli all’ospedale di San Benedetto, chieda alla Dottoressa Natalini che la risonanza magnetica venga installata a San Benedetto .

Un discorso a parte lo merita la riorganizzazione del Pronto Soccorso. Ridurre di 5 posti letto MURG vuol dire mettere in difficoltà il personale che deve assistere i codici più gravi rossi e arancioni che necessitano di un intervento spesso di terapia semintensiva, stabilizzarli prima di eventuali trasferimenti presso strutture che hanno le specialità che noi non abbiamo. La riduzione è superiore ai 5 posti in quanto le stanze che dovrebbe occupare il Murg e l’OBI sono parzialmente occupate dai malati Covid che non possono chiaramente stare negli stessi spazi degli altri assistiti.

La riorganizzazione si basa sul trattamento dei codici verdi over 75 presso la geriatria dalle 8 alle 17 da lunedì al venerdì per gli altri orari e soprattutto per quelli notturni e nei giorni festivi sono in carico al PS dove c’è stato una riduzione del personale; il fast truck pediatrico da organizzare e sempre sarà in funzione dal lunedì al venerdì; lo specialista urologo da trovare, quindi ancora non disponibile neanche sulla carta; formare gli infermieri per see treat; i posti letto accreditati presso le strutture convenzionate che nei contratti precedenti ci sono sempre stati ma mai disponibili ancora da contrattare, quindi una organizzazione in progress. Intanto la decisione per il MURG è stata presa e ci chiediamo anche se esista una determina dove ci sia scritto che i 13 posti letto, finiti i lavori, vengano restituiti al Pronto Soccorso; in una buona organizzazione ospedaliera prima andavano fatti passi che aiutassero veramente nell’assistenza il lavoro del Pronto Soccorso e, una volta ottenuti, si poteva pensare al suo temporaneo ridimensionamento; non prima”.