-MONTEPRANDONE-Numerosi sono stati i genitori che hanno partecipato con i loro figli, nel pomeriggio di venerdì 19 gennaio 2024, all’Open day della Scuola Secondaria di I grado dell’IC Monteprandone. Accolti da alcuni studenti che hanno fatto da guida all’interno dell’edificio, i genitori e i futuri alunni sono stati accompagnati nelle aule appositamente allestite in occasione di tale evento. Gli insegnanti delle varie discipline con i loro alunni poi hanno esposto ed illustrato lavori, approfondimenti ed elaborati nonché giochi, cruciverba, esperimenti inerenti le discipline letterarie, linguistiche scientifiche e artistiche, preparati dagli studenti nel corso di questi primi mesi di scuola. Sono stati eseguiti brani musicali nei laboratori di musica e presentate attività di coding, utilizzo della stampante 3D, progetti steam con arduino e mbot nei laboratori di tecnologia. I futuri discenti hanno anche potuto effettuare tour virtuali in mostre d’arte e nei territori francesi e francofoni. La partecipazione è stata evidente e viva, motivata da grande curiosità e stimolata dalla futura novità. Infine la dirigente, Roberta Capriotti, ha chiesto a tutti i genitori e ai loro figli di poter partecipare a un breve incontro di saluto nell’aula magna alla presenza dell’assessore e vicesindaco Daniela Morelli e del sindaco Sergio Loggi che ha sottolineato che “Monteprandone è una comunità che cresce e che in questi anni sono stati fatti investimenti sul patrimonio scolastico del comune”. La dirigente, chiudendo l’incontro, ha rivolto questo invito ai genitori: “Aiutateci ad aiutarvi a crescere i vostri figli”