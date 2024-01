Video e foto di Giancarla Perotti

San Benedetto – Questa sera si è tenuta presso la sala consiliare, la riunione della VI Commissione consiliare per presentare il bilancio preventivo e relazione previsionale e programmatica 2024 della Ciip spa. All’inizio della riunione, presieduta dal presidente Paolo Canducci, si è collegata per un saluto la nuova presidente della Ciip, Maddalena Ciancaleoni.

Dopo l’approvazione dei verbali delle riunioni precedenti, Angela Maria Domizi, responsabile del servizio ragioneria, ha presentato la relazione previsionale per l’anno 2024 della Ciip: “Tra il 2021 e il 2022 la Ciip fa rilevare in merito ai ricavi un fenomeno della contrazione dei ricavi rispetto alla pianificazione. Questo fenomeno purtroppo lo stiamo riscontrando da due esercizi almeno e l’effetto è da attribuirsi alla crisi idrica, infatti come si vede dal grafico, la Ciip nel 2012 vendeva 21 milioni e mezzo di metri cubi all’utenza. Nel 2022 aveva venduto 18.600 metri cubi all’utenza con una contrazione di 2.655 milioni che equivale a -12%, ma come si vede dal grafico la gran parte di questa contrazione è circa 2 milioni che si è avuta dopo il sisma. C’è questa coincidenza degli eventi sismici che hanno causato la scomparsa di alcune sorgenti e la contrazione di altre. La crisi idrica non è da attribuirsi alle perdite, il problema è la riduzione delle portate delle sorgenti.”

Il presidente Canducci precisa che era prevista una comunicazione da parte del sindaco all’utilizzo dei pozzi di soccorso. “Non so quante di queste comunicazioni sono state fatte dato che esiste una delibera del consiglio comunale che impone al sindaco di avvertire la cittadinanza quando venivano messi in funzione i pozzi di soccorsi. Questa procedura a me non risulta sia stata mai attivata.” La prassi è che la Ciip deve avvertire il comune riguardo l’utilizzo dei pozzi di soccorso e il comune deve avvisare i cittadini.