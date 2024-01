OSIMO- I Carabinieri di Osimo, unitamente a quelli di Cerignola, hanno proceduto all’arresto di tre cerignolani, di età compresa tra i 22 e 25 anni.

I militari hanno pertanto eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Ancona e di Ascoli Piceno.

Il tutto è avvenuto a seguito della richiesta delle Procure della Repubblica presso entrambi i Tribunali.

Il reato contestato ai tre è il furto aggravato, continuato e in concorso, di numerose autovetture, asportate in tutte le province delle Marche.

L’articolata attività investigativa trae origine da una serie di furti di auto, commessi ad Ancona e Falconara Marittima, a partire dal mese di settembre 2023.

A seguito delle indagini, si è scoperto un sistema collaudato ben preciso.

La banda, composta da almeno quattro persone, nella tarda serata, partiva da Cerignola, avvalendosi di “staffette”, per poi giungere nelle Marche per l’esecuzione dei furti di auto.

Dopo un attento sopralluogo, asportavano nottetempo i veicoli, mediante effrazione e sostituzione delle centraline.

Successivamente, uno degli indagati, sempre alla guida del veicolo “staffetta”, si occupava di “aprire la strada” al conducente del veicolo rubato, avvertendolo, con l’utilizzo di telefoni dedicati esclusivamente a questa esigenza, dell’eventuale presenza delle Forze dell’Ordine lungo il tragitto.

L’attività investigativa ha dunque permesso di accertare, in un mese, la commissione di ben 15 furti di auto nelle Marche.

Nella notte del 20 settembre 2023, a Sirolo (AN), gli agenti dell’Aliquota Radiomobile di Osimo hanno fermato gli indagati e compiutamente generalizzati.

Riscontro importante si è avuto, poi, quando, la notte del 24 ottobre, i Carabinieri del NORM di Osimo hanno seguito l’auto con a bordo gli odierni indagati fino a Fano (PU).

Lì, i Carabinieri locali hanno fermato la compagine, la quale era in possesso di 4 centraline per autovetture e di attrezzi creati appositamente per l’apertura dei veicoli.

Le macchine asportate, una volta giunte nel territorio foggiano, venivano subito smontate e i ricambi immessi rapidamente sul mercato illecito.

Il valore delle auto rubate ammonta a circa 350.000 euro. Dopo il fotosegnalamento i militari hanno condotto i tre nella Casa Circondariale di Foggia, mentre, per una quarta persona indagata, si procede in stato di libertà.