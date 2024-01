Da Scienziati nel Pallone Magazine del 21 gennaio 2024

Se le squadre forti si vedono nei momenti di difficoltà, la Samb ha avuto il merito di sapersi rialzare dopo il gol di Senesi subìto a freddo.

Quello contro l’Avezzano era un match di antipasto alle grandi sfide di primavera, non decisivo, ma indicativo per le sorti delle due squadre. Gli abruzzesi ci arrivavano in fiducia, dopo i 6 gol contro il Monterotondo, i rossoblu invece con qualche scoria dopo il nervoso match di Tivoli. Anche per questo, la rete subita pronti-via al primo tiro in porta, poteva rappresentare una montagna da scalare.

Uno scoglio che avrebbe tagliato le gambe a chiunque, superato tuttavia col passare dei minuti, grazie a pazienza e maturità. Il pari di Scimia è una liberazione, segno di una porta non più stregata dopo il palo di Tomassini.

Il 2-1 arriva dall’uomo che non ti aspetteresti in zona gol, ma che in fase realizzativa ci sta prendendo sempre più gusto. Pagliari corre, lotta, si inserisce e segna il suo secondo gol consecutivo, pesantissimo.

Senigagliesi da una parte e Battista dall’altra sono i veri fari della manovra offensiva. L’ex Recanatese crea sempre la superiorità numerica, sfianca il terzino avversario con scatti brucianti e sforna l’assist che ribalta il risultato. Esce, stanchissimo, tra gli applausi meritati del Riviera.

Nella ripresa i rossoblu si concedono anche il lusso di sprecare qualche occasione in ripartenza che avrebbe chiuso i conti ben prima del 90′. Alla fine ci pensa Fabbrini, che furoreggia in mezzo al campo e si presenta nel migliore dei modi, tanto da far dire a qualcuno: “Ma cosa c’entra con la Serie D”!