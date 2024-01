SAN BENEDETTO – Di seguito, nel virgolettato, il comunicato di USB in merito alle criticità che stanno interessando l’ospedale sambenedettese.

“L’Unione Sindacale di Base, USB AST AP, denuncia con forza il trasferimento della Medicina di urgenza dell’ospedale di San Benedetto, con un taglio di 5 posti letto. Un’altra operazione che sottrae posti letto, personale dedicato e quindi servizi sanitari ai cittadini per la loro tutela della salute.

Secondo la direttrice dell’AST AP, tale provvedimento è dovuto a lavori improcrastinabili e il trasferimento sarà pro tempore. Come avvenuto in precedenza in Ascoli Piceno, dove la Murg da mesi è senza Medico dalle ore 20!

La USB, invece, vede tale provvedimento come un modo per recuperare personale infermieristico ed OSS e continuare, così come definito nella determina delle Proroghe, a “ristrutturare” per ridurre personale in servizio e mandare a casa i lavoratori che invece sono già altamente insufficienti per lavorare in sicurezza e erogare la dovuta qualità dell’assistenza!

Infatti ci risulta, dai lavoratori, dato che i Dirigenti AST AP hanno inviato solo in data odierna l’informativa senza i dettagli rispetto all’assegnazione del personale, informativa dovuta così come il confronto con la RSU, come delegati RSU USB abbiamo chiesto subito il Confronto come stabilito dal CCNL, nessun riscontro è arrivato mentre scriviamo. Da due unità infermieristiche e 1 OSS pare venga tolta sia OSS sia forse il secondo infermiere con le ricadute sulla qualità e la sicurezza delle cure che si possono immaginare. Inoltre, il trasferimento della Medicina di urgenza a un altro padiglione dell’ospedale comporterà un aumento dei tempi di attesa per i pazienti e un peggioramento delle condizioni di lavoro per il personale Infermieristico e operatori socio sanitari.

La USB teme che, come già successo in passato, una volta avvenuta la “temporanea” organizzazione non si torni più indietro e i posti letto, così come le risorse umane dedicate andranno perse!

La USB AST AP rende noto che il prossimo 23 gennaio, dalle ore 10, si terrà una manifestazione davanti la sede della Regione Marche a Ancona. USB in stato di agitazione da tempo continua la mobilitazione, dato che non è possibile accettare che il Direttore AST AP, la Dottoressa Natalini, a circa 6 mesi dal suo insediamento, attui delle riduzioni dei tagli, di posti letto, di risorse umane e di servizi sanitari, che sta minando la sanità pubblica del nostro territorio Provinciale.

Chiediamo ai sindaci del Territorio di attivarsi e alla Regione Marche, al Presidente Acquaroli e all’Assessore alla sanità Saltamartini di intervenire urgentemente per bloccare questo provvedimento e altri in essere e di garantire con le risorse economiche adeguate necessarie al mantenimento dei posti di lavoro, attuando da subito le stabilizzazioni Covid, le proroghe di tutte e tutti i lavoratori in scadenza nei prossimi giorni e mesi e dei servizi sanitari pubblici essenziali per la popolazione”.