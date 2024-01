-SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Giovedì 18 gennaio 2024 presso la Sala Don Marino di Porto d’Ascoli si è svolto l’evento di presentazione del libro “Il tesoro del frate”, primo romanzo scritto da Giovanni Rossi. Il romanzo è ispirato a una storia realmente accaduta e presenta personaggi realmente esistiti appartenenti alla famiglia dell’autore. È intervenuto padre Marco Buccolini e ha moderato l’incontro il prof. Andrea Persiani.

Il protagonista del romanzo è padre Sigismondo Damiani ucciso durante la Seconda Guerra mondiale da alcuni partigiani.

Don Gianluca Rosati, parroco della parrocchia di Cristo Re di Porto d’Ascoli, nella sua breve presentazione ha sottolineato che teneva molto a organizzare questo incontro e ha raccontato come è nata l’idea. Infatti durante le benedizioni aveva ricevuto e letto questo libro e ha detto “ho avuto l’impressione che era una ricchezza che non doveva andare persa così anche altri ne avrebbero fatto esperienza”.

Il moderatore Andrea Persiani l’ha definita “una serata della memoria nella memoria perché vedendo tutte queste persone viene da pensare quanto ha fatto, nel suo silenzio e nella sua semplicità, padre Sigismondo Damiani e soprattutto quanto ha fatto in un contesto storico molto difficile compiendo un gesto veramente eroico”

Padre Marco Boccolini, studioso e esperto della figura di padre Sigismondo, ha esposto la cornice storica contestualizzando le vicende del romanzo e facendo un excursus sui fatti e gli avvenimenti accaduti poco prima della morte del frate.

Un passaggio interessante è stato quando padre Marco ha parlato delle “soppressioni” dicendo che “nel 1861 c’era una legge del governo Cavour in cui erano stati aboliti tutti gli ordini religiosi d’Italia e in ogni convento arrivavano delegati del governo dicendo ai religiosi che avevano 10 giorni di tempo per lasciare il luogo, che non potevano portare l’abito e che non potevano portare via niente tranne cose strettamente necessarie. Tutti i frati sono dovuti andar via dai conventi e sono finiti in mezzo alla strada; in quegli anni molti di essi sono andati in missione all’estero non potendo più vivere da frati, alcuni si erano riuniti in qualche casa, altri erano tornati in famiglia. Solo nel 1867 si ricominciò a tornare nei conventi rimasti perché tanti erano stati venduti. Qualche amico dei frati ne aveva comprati alcuni. Erano gli anni in cui si ricominciava a vivere dopo una crisi spaventosa. San Liberato fu uno dei primi conventi in cui si era potuto tornare ad abitare e lì era stato mandato padre Sigismondo”

“Le mie fonti sono state mia nonna e mia mamma e poi anche una mia ricerca. Quello che fondamentalmente mi ha permesso di scrivere sono stati fondamentalmente racconti di mia nonna che mi raccontava di questo suo zio padre Sigismondo Damiani e lo rendeva un personaggio affascinante. Quindi è un romanzo storico per me ispirato tanto che in alcuni passaggi sembrava che qualcuno mi dettasse. Ho avuto questa sensazione soprattutto quando avevo dei momenti di crisi nello scrivere. Il romanzo ha questa fonte storica ma anche una parte inventata, delle mie fantasia, quello che manca alla parte storica, come alcuni dialoghi inventati così come me li immaginavo sui racconti di mia nonna. È un romanzo storico, autobiografico e che parte dal presente perché parte da un fatto della mia vita ben preciso e poi torna nel passato e il presente e passato si legano per poi tornare nel presente da cui parte la ricerca di questo tesoro. C’è anche una morale che ho cercato di trasmettere nel libro che speriamo che passi” sono stati alcune delle affermazioni dell’autore, Giovanni Rossi.

La partecipazione del pubblico è stata molto numerosa e la serata si è chiusa con il ringraziamento da parte del parroco che ha sottolineato l’importanza di creare questi momenti di crescita