SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mister Ferazzoli: “Siamo partiti bene, il primo quarto d’ora l’abbiamo interpretato benissimo, poi non mi spiego come poi siamo usciti dal campo. La Samb ha meritato, ma i loro gol non sono arrivati grazie a manovre chissà quanto costruite, ma più per dei duelli dove noi siamo stati poco cattivi. I ragazzi sono delusi perchè andare in vantaggio qui era una bella occasione, ma non riesco davvero a capire il cambio di atteggiamento che abbiamo avuto dopo il vantaggio. Sento la fiducia della società, questa non è una partita che decide il campionato. Manca tanto e possiamo ancora dire la nostra”.

Mister Lauro: “Il campionato è complicato e ogni partita è storia a se, noi abbiamo fatto una buona gara nonostante lo schiaffo preso all’inizio. Eravamo troppo bassi con la difesa, mentre dovevamo essere più incisivi. Dopo il gol abbiamo preso in mano il pallino del gioco e ci siamo riassestati, avremmo dovuto farlo prima ma l’importante è che abbiamo reagito. Pezzola titolare? L’ho visto bene, dà garanzie. I ragazzi sono stati bravi ad adattarsi subito, anche ai cambi tattici a gara in corso. Nel finale ci siamo messi a 5 con Sbardella e abbiamo chiuso gli spazi. Fabbrini? E’ uno che può fare la differenza, dai primi allenamenti si è visto subito che ha una marcia in più di questa categoria. Se sta bene può essere decisivo, si allena bene e ciò che fa la domenica è frutto del suo grande lavoro in settimana. La strada è quella giusta”.

https://www.youtube.com/watch?v=jZ3D7U9KU1k

Diego Fabbrini: “Una bellissima atmosfera, segnare qui è stata una grandissima emozione, spero la prima di tante altre. Sono contento di aver scelto la Samb. Avevo voglia di segnare, ci avevo provato poco prima ma il portiere era stato bravo, poi il gol è stata una liberazione. Il mio ruolo? Mi sento un attaccante che svaria, posso ricoprire tutti i ruoli in base alle esigenze del mister e della partita. Voglio aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo”.

Luca Scimia: “Sembrava una maledizione, soffrivo un po’ il fatto di non aver ancora segnato dopo aver colpito pali e traverse in questo campionato. Sono felice per il gol e per la squadra soprattutto, non era facile. Nei primi minuti loro sono partiti forte, abbiamo sbagliato qualche scalata, ma siamo rimasti concentrati in campo e bravi a ribaltarla. Il gol? Mi piace inserirmi, ci ho creduto ed è andata bene. Volevo anche riscattare l’incertezza sul gol subito in cui mi è scappato l’uomo”.

Marco Pagliari: “Mi piace duellare, correre, sono felice di aver segnato. Cerco sempre di migliorarmi ogni giorno, ascolto i consigli dei più grandi. Sul gol subito sono uscito troppo alto, abbiamo sbagliato alcune misure. Poi fortunatamente ci siamo compattati, abbiamo ridotto gli spazi tra me e Battista e l’abbiamo recuperata”.