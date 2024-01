SAN BENEDETTO – E’ tutto pronto al Riviera per Samb-Avezzano.

NOTE

Bellissima giornata di sole. Manto erboso in ottime condizioni.

FORMAZIONI

SAMB (4-3-3): Coco 03, Pagliari 04, Sirri, Pezzola, Zoboletti 05, Scimia (86′ Sbardella), Arrigoni, Tourè 05 (75′ Cardoni 04), Battista (64′ Fabbrini), Senigagliesi (84′ Barberini), Tomassini (75′ Martiniello).

All. Maurizio Lauro. A disp. Grillo 07, Pietropaolo 03, Orfano 05, Mbaye 04.

AVEZZANO (4-3-3): Cultraro 03, De Lorenzo 04 (65′ Kabwanga 05), Roberti, Senesi, Verna (75′ Forte), Luciani (55’Onazi), Rotondi 06, De Silvestro (55′ Ortolini), Filippini, Mascella 04, Damcevski.

All. Giuseppe Ferazzoli. A disp. Brusca 05, Giacalone 05, Marzuillo 04, Cattaneo, Bolo.

ANGOLI 7-2

AMMONITI Onazi (A) Tourè (S)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

3′ Gara nervosa, già due falli in rapida successione dei biancoverdi su Sirri.

6′ Avezzano avanti. Verna si inserisce sulla destra indisturbato, si guadagna il fondo e mette in mezzo un pallone basso e teso. Tutta la difesa della Samb presa in controtempo, Senesi ha tutto il tempo di stoppare e infilare Coco col piattone. 0-1.

7′ RISCHIA GROSSO ANCORA LA SAMB: cross di De Lorenzo per De Silvestro che colpisce di testa, Coco salva in angolo. Rossoblu in bambola dopo il gol a freddo.

12′ Primo angolo Samb che prova una reazione. Senigagliesi però sbaglia la misura, palla imprendibile per tutti.

18′ Altro angolo per i rossoblu, Pezzola non trova l’impatto di testa e la difesa spazza.

22′ Ancora corner guadagnato dai padroni di casa. Battista in mezzo per Toure che di testa alza troppo la mira. Alto. Samb che sta reagendo.

24′ HA PAREGGIATO LA SAMB: Toure in mezzo per Tomassini che col destro calcia a botta sicura, Cultraro miracoloso devia sul palo, sulla ribattuta si avventa Scimia che la spinge in rete. TUTTO PARI 1-1!

30′ SENIGAGLIESI SCATENATO: due azioni pericolose in rapida successione dell’esterno d’attacco ex Recanatese. Prima calcia di poco alto dopo un blitz di Tourè sulla trequarti, poi si guadagna un altro corner, prendendosi gli applausi della Nord.

37′ L’HA RIBALTATA LA SAMB! Azione fulminante di Senigagliesi sulla destra che lascia sul posto De Lorenzo, cross forte e teso in mezzo per Pagliari che al volo col sinistro batte Cultraro. 2-1.

45′ Finisce qui il primo tempo, inizio in salita per i rossoblu che dopo aver subito il gol, crescono e trovano le misure col passare dei minuti.

SECONDO TEMPO

48′ Ricomincia subito forte la Samb, Pagliari da sinistra in mezzo per Tourè che mette alto da buona posizione.

51′ Tourè in mezzo per Tomassini, destro sul fondo del numero 9.

55′ De Silvestro prova il destro dal limite. Coco blocca.

62′ Senigagliesi crossa da destra per Tomassini. Colpo di testa centrale e facile per Cultraro.

74′ Dentro Martiniello per Tomassini.

79′ Fabbrini furoreggia in mezzo a quattro avversa, trovando il corner dopo una deviazione, applausi del Riviera.

84′ Grande azione sulla destra di Cardoni che mette in mezzo per Fabbrini, destro centrale.

87′ Angolo Avezzano, la difesa rossoblu libera.

90′ FABBRINI FA 3-1. Si presenta così il numero 10 rossoblu al Riviera. Destro secco sul primo palo e partita in cassaforte.

90+4′ Finisce qui. Grande vittoria della Samb che in rimonta batte 3-1 l’Avezzano.