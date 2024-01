GROTTAMMARE – Nella notte appena trascorsa, un negozio di fiori è andato in fiamme a causa di un incendio divampato al suo interno. Trattasi nello specifico di un’attività ubicata in Via Dante Alighieri, presso zona Ascolani.

I residenti, preso atto del divampare dell’incendio, hanno prontamente contattato i Vigili del Fuoco. Questi sono giunti dal dipartimento di San Benedetto, utilizzando un’autopompa, un’autobotte ed una campagnola.

Nonostante la celerità dell’intervento, durato tre ore, non è stato possibile salvare la merce al suo interno, andata distrutta con le fiamme.

L’operazione è terminata intorno alle ore 4, a seguito della bonifica del materiale bruciato.