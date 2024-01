GROTTAMMARE – Ieri sera, 19 gennaio, il palazzetto di Monterocco ad Ascoli Piceno è stato il teatro di una partita mozzafiato nella categoria Serie D Girone E di calcio a 5, tra lo Sporting Grottammare e la capolista Futsal Vire. Nonostante l’iniziale svantaggio di 1-0, lo Sporting Grottammare, capitanato da Di Berardino, ha compiuto una rimonta straordinaria concludendo con un trionfo emozionante di 2-1.

La Futsal Vire, attuale leader della classifica insieme al Bocastrum United, ha inizialmente preso il comando con un gol dopo soli 6 minuti, sembrando dominare la partita, ma lo Sporting ha reagito prontamente. L’ingresso in campo di Cameli e Luchizola ha segnato un punto di svolta cruciale.

Cameli, in una manovra che ha lasciato il pubblico estasiato, ha consegnato un perfetto cross a Traini, portando il punteggio sull’ 1-1. Da lì in poi, la squadra ha creato una serie di opportunità, che hanno impegnato il portiere avversario.

Il momento clou si è verificato quando, grazie a un’intercettazione al centro del campo, Traini si è trovato faccia a faccia con il portiere avversario, realizzando un delizioso scavetto che ha mandato il pubblico in delirio: 2-1 per lo Sporting Grottammare.

Nonostante la pressione costante della Futsal Vire nei minuti finali, la squadra rivierasca ha difeso con tenacia, resistendo a ogni attacco e portando a casa una vittoria importante anche grazie alla belle parate di Lisciani.

In una partita bellissima che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso, lo Sporting Grottammare ha dimostrato determinazione e spirito di squadra, conquistando una preziosa vittoria. Un successo che non solo rafforza la posizione della squadra di mister Fanesi in classifica, ma rimane impresso nella memoria dei tifosi come un capitolo fondamentale nella stagione sportiva.

A fine partita il presidente Santori Pasqualino dichiara: “Era una partita dove serviva solo la vittoria per dimostrare di meritare i vertici della classifica. Sono felice per il gruppo che si sta creando e per il progetto sportivo che sta coinvolgendo la nostra società. Oggi i ragazzi sono stati all’altezza della partita. Adesso godiamoci questa vittoria, ma dobbiamo concentrarci sul campionato e cercare di non fare errori“.