ATLETICO PORTO SANT’ELPIDIO: Faini, Di Sante (15′ st Del Moro M.), Amici (42′ st Bergamini), Misin, Carafa, Squarcia, Forò, Capiato, Gibellieri, Mannozzi, Sarr (30′ st Santoni).

A disposizione: Del Moro A., Magliulo, Vallasciani, Gabaldi, Rubicini, Carillo. Allenatore Ottavio Palladini

ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella, Veccia, Lanzano, Stacchiotti (32′ st Cialini), D’Intino (22′ st Zadro), Pietropaolo (26′ st Picciola), Galli, Napolano, Liberati.

A disposizione: Tamburini, Mbjeshova, Di Luca, Sharif, Fares, Addarii. Allenatore Salvatore Fusco

Arbitro: Paoletti della sezione di Fermo

Marcatori: 34′ pt Gibellieri, 8′ st Galli, 21′ st Mannozzi, 36′ st Cialini, 49′ st Liberati (R), 52′ st Capiato.

Note. Ammoniti: Veccia, Filipponi. Recupero: 1′ + 7′.

PORTO SANT’ELPIDIO – L’Atletico Centobuchi dopo aver rimontato due volte lo svantaggio e compiere il sorpasso, vede svanire i tre punti nel finale dopo un pirotecnico 3-3 contro l’Atletico Porto Sant’Elpidio.

Il primo tempo si apre con un’occasione per gli ospiti: è il 7′ pt quando Galli prova una conclusione da fuori area ma Faini si oppone. Al 18′ pt ci provano i padroni di casa quando Carafa viene pescato al centro dell’area ma la sua conclusione finisce alta. Al 30′ pt traversa dell’Atletico Porto Sant’Elpidio: Mannozzi dalla destra mette in area per il tiro al volo di Gibellieri che si stampa sul montante. Passano quattro minuti e arriva il vantaggio di casa: Mannozzi lancia in profondità Gibellieri che a tu per tu con Camaioni non sbaglia, 1-0. La prima frazione si conclude con un’occasione di Mannozzi che servito da Sarr manda alto.

Il secondo tempo si apre con una grande occasione dell’Atletico Centobuchi: corre il 5′ st quando Fabi Cannella dalla sinistra pesca sul secondo palo Napolano ma il 10 impatta male la sfera e finisce al lato di pochissimo. Tre minuti dopo arriva il pareggio dei biancazzurri: Liberati protegge molto bene il pallone, si gira e con il sinistro serve Galli in area che con un tiro incrociato non perdona e batte Faini, 1-1. La squadra di Fusco continua a macinare gioco ed arriva molte volte in area ma proprio nel momento migliore arriva il vantaggio dell’Atletico Porto Sant’Elpidio: Gibellieri serve Mannozzi in avanti che vince un rimpallo, va al tiro e trova il gol sul palo lontano battendo Camaioni, 2-1.

Al 35′ st il Centobuchi riprende nuovamente il risultato: Filipponi dalla destra crossa il pallone con il contagiri e trova Cialini che di testa fa 2-2. Al 38′ st calcio di punizione per i padroni di casa battuto direttamente in porta da Santoni ma Camaioni vola e devia in angolo. Al 46′ st occasione per i biancazzurri: corner dalla sinistra di Picciola sul secondo palo per Lanzano che di testa sfiora la traversa. Al 48′ st calcio di rigore per il Centobuchi: Galli crossa in area, Carafa devia con il braccio e l’arbitro indica il dischetto. Sul punto di battuta si presenta Liberati che col piattone fa 3-2. Al 52′ st arriva la beffa: calcio d’angolo e mischia in area, dopo un batti e ribatti Capiato trova la conclusione vincente per il 3-3 definitivo.

Il prossimo appuntamento sarà sabato 27 gennaio allo Stadio “Tommolini” di Martinsicuro dove l’Atletico Centobuchi affronterà la capolista Vigor Castelfidardo, a pari merito con il Matelica.