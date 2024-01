SAN BENEDETTO – “Vietato sbagliare” – questo l’imperativo di mister Lauro alla vigilia della partita contro l’Avezzano.

“Siamo consapevoli che no possiamo più fare passi falsi, siamo indietro e dobbiamo recuperare. Se vogliamo stare al passo dobbiamo provare a vincerle tutte. C’è ancora un po’ di rammarico per la gara col Tivoli, ma ormai dobbiamo lasciarci alle spalle tutto e pensare alla partita di domani. La squadra sta bene, siamo in un buono stato fisico. L’Avezzano ha cambiato diversi giocatori, ha acquistato anche nomi importanti, ma aldilà di tutto dovremo fare la nostra prestazione”.

Ancora out Paolini per infortunio e Bontà per squalifica. Gli altri sono tutti a disposizione.