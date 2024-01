CUPRA MARITTIMA – Il film Enea, diretto da Pietro Castellitto, si presenta come un racconto sul conflitto borghese, ma con un tentativo di svincolarsi dai cliché e di mostrare una famiglia borghese piena di umanità. Il protagonista, Enea, è un giovane Annoiato che si lascia coinvolgere in un giro di droga più grande di lui. Castellitto descrive Enea come un eroe romantico. Con questa opera, Pietro Castellitto conferma le sue abilità sia come regista che come attore e si colloca nel panorama del nuovo cinema surreale italiano.

Il film Perfect Days di Wim Wenders continua a essere proiettato per la terza settimana consecutiva, riscuotendo ancora un grande successo. Questo film, profondamente intimo e toccante, ha saputo conquistare il cuore del pubblico e raggiungere alte posizioni nelle classifiche del Box Office. È un vero miracolo del grande maestro berlinese, Wim Wenders, che, con abilità e sensibilità, riesce a creare opere cinematografiche in grado di emozionare e coinvolgere il pubblico. Immensa l’interpretazione di Kôji Yakusho, premiato come miglior attore a Cannes.

Lunedì e martedì, presso il Margherita, avrete l’opportunità di immergervi nell’Anatomia di una Caduta, un film che vi lascerà senza fiato e vi farà riflettere sulle relazioni umane. Justine Triet, già Palma d’Oro a Cannes per questo film, si aggiudica anche due importanti Gonden Globe: miglior film internazionale e miglior sceneggiatura, scritta insieme al marito Arthur Harari. Il film affronta temi come il tradimento, la gelosia e le dinamiche di coppia in modo originale e provocatorio. La regista Justine Triet, con il suo stile audace e acuto, riesce a esplorare gli intricati labirinti dell’amore e a mettere a nudo le insicurezze e le debolezze dei suoi personaggi.

ENEA di Pietro Castellitto (ITA 2023, 115′) Insegue il mito che questo nome porta, Enea, lo fa in compagnia di Valentino, aviatore appena battezzato. Insieme allo spaccio di droga e alle feste, i due ragazzi condividono la loro giovinezza. Concorso Venezia 80 giovedì 18/1 ore 21,15 venerdì 19/1 ore 19 sabato 20/1 ore 16,40 -21,15 domenica 21/1 ore 16,40 -21,15 lunedì 22/1 ore 21,15 ingresso 5€ PERFECT DAYS di Wim Wenders (JPN/DE 2023, 123’) Hirayama fa una vita semplice e ha una quotidianità molto strutturata. È un appassionato di musica, libri e alberi che gli piace fotografare. Miglior Attore a Cannes 2023 venerdì 19/1 ore 21,15

sabato 20 /1 ore 19

domenica 21/1 ore 19 ANATOMIA DI UNA CADUTA di Justine Triet (FR 2023, 150′) Una donna è sospettata dell’omicidio di suo marito. Suo figlio cieco affronta un dilemma morale come unico testimone. Palma d’Oro a Cannes ; Golden globe Miglior film Internazionale e Miglior Sceneggiatura lunedì 22/1 ore 18,30

martedì 23/1 ore 20,40 ingresso unico 5€