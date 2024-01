Il primo tempo fila liscio come l’olio per i rossoblù: pronti-via e la Samb è già avanti con Piccinini, messo in condizione di depositare in rete il primo pallone toccato del match grazie ad un fulmineo filtrante di Firmani, servito a sua volta da Paolucci.

Il terzo centro in campionato del 20 sambenedettese è solo il primo dei 6 realizzati nei primi 30′ di gioco: al festival del gol partecipano anche Taffora, Firmani e Cancrini, con gli ultimi due autori di due reti a testa e di una prova maiuscola. In occasione del suo secondo gol il sommelier decide di meravigliare i numerosi presenti alla Tensostruttura di Via Rossini togliendosi lo sfizio di segnare letteralmente da casa sua, disegnando una traiettoria arcobalenica che non lascia scampo al bravo Mandolesi, estremo difensore gialloblù.

Nella seconda frazione di gioco l’Audax prova a reagire, ma tutti i tentativi di accorciare il parziale si schiantano contro un muro chiamato Giuliano Colletta, letteralmente impenetrabile.

Quando Cancrini con una bordata da fuori area mette dentro il 7-0 inscrivendo il suo nome per la terza volta sul tabellino dei marcatori, sulla panchina sambenedettese inizia una girandola di sostituzioni che costa alla Samb un calo di concentrazione: i locali ne approfittano e mettono a segno i 3 gol che fissano il punteggio sul 3-7.

La prima vittoria del 2024 è una manna dal cielo che permette alla Samb di rimanere in scia delle avversarie, tutte vittoriose nel turno odierno, e di arrivare al meglio delle proprie possibilità al match del prossimo venerdì 26 gennaio, quando al PalaSpeca arriverà la capolista Fermana.