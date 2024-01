PICENO – Il presidio dei carabinieri è operativo a Folignano presso la sede municipale, in viale Genova 23, lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle ore 10 alle 13, giovedì dalle 14 alle 17.

L’organizzazione e i turni di pattugliamento del territorio restano invariati. Così come rimane invariato il servizio di chiamata h24 al citofono presso la Caserma di Villa Pigna.

Matteo Terrani, sindaco di Folignano: «Il ripiegamento a Castel di Lama è stata una decisione presa dal Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri per consentire la ristrutturazione dello stabile che versa in condizioni precarie e non permette a chi deve lavorarci di farlo nel rispetto dei requisiti di abitabilità e igienico-sanitari. Il trasferimento è di fatto solo formale poiché i cittadini non dovranno recarsi nella sede di Castel di Lama, come paventato da qualcuno, ma potranno accedere ai locali messi a disposizione nei rispettivi municipi in attesa di poter tornare nella Caserma ristrutturata. Il trasferimento è temporaneo e subordinato ai lavori già programmati dal demanio. Per ovviare ai disagi dei cittadini, in comune accordo con le amministrazioni comunali di Folignano e Maltignano, si è deciso di aprire due presidi operativi sul territorio dove ricevere la cittadinanza, nella stessa misura in cui avveniva in caserma».

A Maltignano il presidio è operativo, presso la sede municipale, martedì dalle 14 alle 17 e sabato dalle 10 alle 13.