SAN BENEDETTO – Straordinario risultato per la formazione Under 17 Eccellenza del settore giovanile unificato Sambenedettese Basket, Grottammare Basketball, Acquaviva Basket, Martinsicuro Basket. I ragazzi, guidati da Coach Piero Bianchi, assistente Simone Marini, Preparatore Atletico Professoressa Marina Cappelli, hanno infatti ottenuto un importantissimo terzo posto nel campionato Interregionale di Eccellenza Abruzzo Molise Marche.

Decisiva è stata la vittoria di Giovedì 18 gennaio in casa contro L’Aquila in una sorta di spareggio che ha, così, qualificato i rossoblù al playoff da disputarsi su 2 partite contro l’Unibasket Lanciano. Decisivi nella gara contro l’Aquila sono stati ancora una volta Nathan Marino e Cristiano Fazzini, atleti che hanno già esordito nella Prima Squadra di Coach Tempera. In particolare Nathan Marino ha messo a referto 20 punti nel successo per 67-54 contro gli aquilani, chiudendo la stagione tra i primi 5 realizzatori del campionato.

Viene, quindi, raggiunto il punto più alto della storia della pallacanestro giovanile nella Riviera delle Palme: una formazione rivierasca non aveva mai raggiunto lo spareggio in un torneo di Eccellenza per accedere all’Interzona che decreta le squadre che si contenderanno lo Scudetto di Categoria.

Un’ottimo risultato merito del lavoro del Responsabile del Settore Giovanile unificato Marco Borgognoni, fatto di concretezza e qualità. Oltre allo straordinario risultato dell’Under 17, la formazione Under 15 del Grottammare Basketball è prima a punteggio pieno nel proprio campionato. Risultati che meriterebbero maggiore risalto anche a livello istituzionale, visto che danno onore e prestigio alla città di San Benedetto e alla Riviera.

Servirà un’impresa contro il Lanciano che è una squadra estremamente competitiva e che partecipa nella stagione in corso anche all’EYBL, il campionato Europeo giovanile per club. La squadra che uscirà vincitrice dal doppio confronto disputerà il girone di Interzona con le migliori formazioni del Centro Italia.

Questo il roster della Sambenedettese Basket Under 17: Roccasecca Emanuele, Quinzi Mattia, Larizza Flavio, Marziani Andrea, Carboni Davide, Fazzini Cristiano, Marino Nathan, Kabunda Djoe Omer, Camplese Lorenzo, Di Nicola Leonardo, Vazquez Maggiolo Silvano, Mudimbi Morgan, Di Emidio Davide, Simonella Samuele.

Capo Allenatore: Bianchi Piero; Assistente: Marini Simone; Preparatore atletico: Professoressa Cappelli Marina; Responsabile del Settore Giovanile Unificato: Borgognoni Marco.