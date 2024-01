SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In programma al cineteatro San Filippo Neri di San Benedetto il primo appuntamento della rassegna “Fantasie di Voci”, la sezione del cartellone “Voci d’Artista” dedicata ai più giovani, a cura di Caleidoscopio APS.

Domenica 21 gennaio, alle ore 17, andrà in scena lo spettacolo “Pollicino Show” di Gruppo Ibrido, prodotto da Artemis Danza, con la regia di Cinzia Pietribiasi, coreografia e interprete Davide Tagliavini.

Il tema è quello della classica fiaba che qui viene riletto in chiave contemporanea, combinando coreografie, illustrazioni animate e una colonna sonora di grandi classici. Pollicino ha sei fratelli e i genitori a stento riescono a provvedere per tutti. Con l’arrivo di una pesante carestia, il cibo non basta più, ma, grazie all’immaginazione e al coraggio, Pollicino, piccolo di statura ma grande nell’astuzia, riuscirà a salvare i suoi fratelli da pericoli e imprevisti. Una storia appassionante, a tratti drammatica e misteriosa, ma capace di divertire e di far sognare. Al termine dello spettacolo, incluso nel prezzo del biglietto, ci sarà anche il momento “C’è di più”, un dibattito con la compagnia pronta a rispondere alle curiosità del pubblico di bambini e ragazzi.

E’ iniziato un nuovo anno di novità per la CaleidoFamily, l’iniziativa di sostegno al teatro. Le iscrizioni sono aperte: in palio appuntamenti teatrali, gadget e regali.

Per informazioni e prenotazioni:

FB Cineteatro San Filippo Neri

IG Cineteatrosfn

www.cineteatrosanfilipponeri.com

tel. 389 1463537 – Segreteria

E-mail: caleidoteatro@gmail.com