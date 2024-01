SAN BENEDETTO – In occasione dell’apertura delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria, l’Amministrazione comunale ha pubblicato informazioni utili per chi ha necessità di individuare la scuola a cui iscrivere i figli sulla base della presenza del servizio di scuolabus.

Per l’anno scolastico 2024 – 2025, infatti, l’Amministrazione comunale rimodulerà l’organizzazione delle tratte degli scuolabus per migliorare efficienza ed efficacia del servizio.

Nella tabella pubblicata sul sito comunale (percorso: Aree Tematiche – Scuola e Università – Scheda servizio “Trasporto urbano per studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado (scuolabus)”) è possibile sapere, per ogni plesso scolastico:

a) quali quartieri sicuramente saranno serviti dal servizio;

b) quali quartieri saranno sicuramente serviti, ma con un cambio di pullman durante il tragitto;

c) quali quartieri potrebbero essere serviti qualora, dopo la chiusura delle iscrizioni, rimanessero dei posti disponibili.

Sono, inoltre, consultabili gli elenchi delle vie ricomprese in ciascun quartiere cittadino.

“Voglio ricordare – dice l’assessore alle politiche sociali Andrea Sanguigni – che, grazie a questa operazione di razionalizzazione dei percorsi degli scuolabus, siamo riusciti a ridurre le tariffe del servizio per il prossimo anno scolastico. Riteniamo che le informazioni che forniamo siano importanti in questa fase in cui le famiglie devono scegliere la scuola che i figli frequenteranno nei prossimi anni e capire se possono avvalersi dello scuolabus. Aggiungo che, proprio per dare alle famiglie ogni opportunità di programmare per tempo la vita familiare durante il prossimo anno scolastico, è nostra intenzione aprire a breve una fase di preiscrizioni on line al servizio in modo da avere un quadro attendibile della distribuzione delle domande e gestire eventuali criticità”.