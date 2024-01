SAN BENEDETTO – Il lato nord di via del Mare sarà riqualificato con l’eliminazione delle barriere architettoniche e la manutenzione dei marciapiedi e degli asfalti.

Il cantiere è stato consegnato in questi giorni alla ditta New Edil srl. Si stima che gli interventi, che hanno un valore di circa 144 mila euro, si concluderanno entro fine aprile. Come detto, uno dei principali scopi degli interventi è quello di rimuovere le barriere architettoniche che

limitano l’accesso ai marciapiedi, dall’intersezione con via Cefalonia fino al sottopassaggio.

Saranno realizzati cassonetti stradali per eliminare le radici delle piante presenti e saranno ridefiniti gli spazi verdi del percorso stradale, con l’introduzione di nuove piantumazioni e aiuole nel tratto da via Cefalonia a via Scarlatti. Altro obiettivo dell’opera è quello di migliorare la sicurezza della circolazione, in considerazione della forte compresenza di traffico pedonale e veicolare soprattutto nel periodo estivo, che sarà raggiunto attraverso la ricalibrazione delle quote altimetriche degli spazi architettonici.

Saranno, quindi, ripristinate tutte le parti lesionate del percorso, con particolare riguardo a quelle che hanno subito deformazioni dovute all’espansione degli apparati radicali dei pini marittimi, e rinnovati gli asfalti. Uno dei primi interventi sarà la sostituzione di 7 esemplari di Pinus Pinea con 14 essenze appartenenti all’elenco delle specie arboree protette.