SAN BENEDETTO – Si rende noto che il termine per la presentazione delle offerte per individuare il nuovo gestore dell’area ex Bambinopoli è stato differito alle ore 13 del 13 febbraio.

Tutti i documenti di gara sono disponibili in questa pagina del sito dell’Ente: https://www.comunesbt.it/L-Amministrazione/Altri-Avvisi-Pubblici/BANDO-PUBBLICO-PER-L-AFFIDAMENTO-DELLA-CONCESSIONE-PER-LA-GESTIONE-DELL-AREA-E-DEL-MANUFATTO-COLLOCATO-NELLA-PINETA-E-GIARDINI-PUBBLICI-DENOMINATO-BAMBINOPOLI-SAN-BENEDETTO-DEL-TRONTO .