SAN BENEDETTO – In occasione della partita tra Samb e Avezzano, in programma presso lo stadio “Riviera delle Palme” per domenica 21 gennaio 2024, la Polizia Municipale, sulla base delle risultanze del tavolo tecnico del Gruppo Operativo Sicurezza, ha emanato un’ordinanza per disciplinare la circolazione della zona.

Non ci saranno limitazioni alla circolazione veicolare in viale dello Sport nel tratto tra la Rotonda Roncarolo e Via San Pio X. In viale dello Sport sarà in vigore il divieto di sosta nel tratto che va dalla strada a sud dell’IPSIA all’ingresso del parcheggio del Palazzetto dello Sport. Divieto di sosta anche nell’area parcheggio a nord del Palazzetto dello Sport (escluso veicoli autorizzati e/o tifoseria ospite) e nel parcheggio ad est dell’IPSIA (fatta eccezione per ciclomotori e motocicli a due ruote e veicoli al servizio di disabili).