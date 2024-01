“Siamo andati a Chieti per vincere e lo abbiamo fatto. Sono contento per il gol perché spesso facciamo fatica a sbloccare la partita e ieri era importante farlo. Noi scendiamo in campo sempre concentrati perché basta una disattenzione per lasciare punti per strada come domenica scorsa; però probabilmente negli stadi importanti riusciamo a stare più sul pezzo. Ma ripeto è un fattore inconscio, dato che le partite valgono sempre gli stessi punti”.