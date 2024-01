MONTEPRANDONE – L’Handball Club Monteprandone ha chiuso il 2023 in modo straordinario, in vetta alla classifica del girone C di Serie A Bronze (insieme al Team Mascalucia), con sei vittorie a referto e una sola sconfitta. La squadra di coach Andrea Vultaggio riparte domenica, alle 17, per l’ottava giornata, la prima del ritorno.

Tappa abruzzese, sul parquet di Pescara, 6 punti in graduatoria, la metà dei verdi. Ma prima della sosta gli abruzzesi hanno reso la vita durissima al Team Mascalucia, perdendo di due sole lunghezze (29-31). Durante la sosta la società dei fratelli Romandini si è rinforzata con il centrale/terzino sinistro ungherese, Zalán Takács, classe 1998, arrivato dalla Publiesse Chiaravalle (Serie A Silver).

L’HC si è allenato sodo, preparandosi al massimo, per provare a riprendere nel migliore dei modi il cammino interrotto prima di Natale. Ma la prima sfida del nuovo anno, al solito, presenta mille insidie. Di fronte c’è il Pescara, capace di vincerne tre su quattro in casa propria, il Pescara dell’ex Pato Martin (prelevato dai Lions Teramo). Per Monteprandone, insomma, esame da prendere con le molle.

Arbitrano Formisano e Sarno. A seguire il quadro completo del primo turno del girone di ritorno.

Il Giovinetto-Team Mascalucia (20/01 ore 17.30)

Altamura-Noci (20/01 ore 19.30)

Pescara-Monteprandone (21/01 ore 17)

Gaeta-Chieti (21/01 ore 18)