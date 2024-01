MONTEPRANDONE – Il 24 gennaio gennaio l’Associazione Mosso Piceno Bottega della fotografia, nel corso della rassegna “Sono donna, scatto donna” ospiterà il fotografo piemontese Norman Tacchi. La serata sarà incentrata sul ritratto femminile dove sarà predominante l’aspetto artistico del fotografo.

L’incontro, patrocinato e sostenuto dal Comune di Monteprandone, sarà gratuito e aperto a tutti. Inizio ore 21, presso la nuova sala riunioni in piazza dell’Unità a Centobuchi.

Nato a Rivoli (Torino) nel 1971, vive e lavora in Val di Susa dove gestisce il suo studio fotografico dal 1995. Frequenta il primo corso di fotografia presso la scuola elementare sperimentale. Da allora l’amore per quest’arte non lo ha mai abbandonato. Dopo il liceo, e il servizio militare come fotografo, inizia a lavorare a tempo pieno nel mondo della fotografia occupandosi dell’immagine dalla creazione alla stampa. Persegue fortemente l’esigenza di leggere nelle sue immagini le emozioni dei soggetti ritratti, in particolare predilige il ritratto femminile, sia in studio che in esterno, ricercando l’assenza di una posa costruita.

Chiunque può essere soggetto, chiunque può comunicare, purché voglia esprimersi insieme con qualcosa di sé. Questo è il suo ruolo: diventare complice delle capacità comunicative di chi fotografa, coglierne gli aspetti preferiti e armonizzarli tra loro.Si sente colui che interpreta, attraverso le immagini, gli attimi unici e irripetibili.

Premi vincitore di numerosi premi nazionali ed internazionali tra cui:selezionato per Expo Milano 2016 e Biennale d’Arte di Firenze 2019, vincitore del premio BancaMediolanum 2019, WPE Silver Award 2019 e finalista alla mostra Dubai Expo 2020.Tra le sue mostre: PhotoWeek Milano, Museo degli Innocenti Firenze, ArtFair Genova, C.A.R. Essen (Germania), Brasov Romania, Amsterdam, Bruxelles, Carousel du Louvre Parigi.