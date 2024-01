GROTTAMMARE – Continua “Grottammare in Salute”, il programma di iniziative del Comune di Grottammare, iniziato lo scorso anno, volto a promuovere stili di vita sani.

Il prossimo appuntamento sarà un convegno intitolato “Dal bambino all’anziano: l’importanza di una sana alimentazione” e si terrà sabato 27 gennaio, dalle ore 10 alle 12, presso la Sala Consiliare del Municipio.

L’obiettivo del convegno, patrocinato dall’Ast, è divulgare informazioni corrette sulle buone abitudini alimentari attraverso la voce di quattro professionisti del settore: il dottor Antonio Santone, direttore Unità Operativa Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la dottoressa Benedetta Rossetti, biologa specialista in Scienze dell’Alimentazione, la dottoressa Maria Saba Petrucci, medico chirurgo specialista in Igiene e Medicina preventiva e la dottoressa Paola Puliti, assistente sanitaria.

Dopo un’introduzione sui principi fondanti della corretta alimentazione, a cura del dottor Santone, le dottoresse Rossetti e Petrucci parleranno, rispettivamente, di una sana e corretta alimentazione dedicata ai bambini e agli anziani. Alla dottoressa Puliti, invece, il compito di descrivere i progetti di educazione alimentare attivi nelle scuole. L’incontro sarà moderato dal consigliere Marco Tamburini.

L’evento è stato presentato in conferenza stampa questo pomeriggio a Palazzo Ravenna, alla presenza del sindaco Alessandro Rocchi, delle assessore Alessandra Biocca e Monica Pomili, del consigliere Marco Tamburini, della dottoressa Maria Saba Petrucci e della dottoressa Benedetta Rossetti (in collegamento).

“Questo progetto rientra nella promozione di stili di vita corretti, inserito anche nel programma elettorale – afferma Alessandro Rocchi – e nell’attenzione alla persona. Ringrazio quanti dell’amministrazione comunale hanno partecipato all’organizzazione dell’evento e la dottoressa Natalini, direttrice dell’Ast, per aver concesso il patrocino all’iniziativa”.

“La coesione tra gli assessorati è fondamentale per arrivare alla comunità e per promuovere la cultura del volersi bene, partendo già dalla tavola e in tenera età – commenta Alessandra Biocca -. Come amministrazione promuoviamo anche una serie di attività fisiche gratuite per saldare il legame tra sport, alimentazione e ambiente”.

“Oltre alle iniziative di divulgazione e di sport proseguiremo con gli screening preventivi”, aggiunge l’assessore Monica Pomili, sottolineando come la Carovana della Prevenzione di Komen, che da due anni fa tappa in città, sia stata utile ad individuare un tumore allo stadio iniziale.

I dottori Santone, Petrucci e Rossetti hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa del Comune di Grottammare finalizzata a diffondere informazioni corrette, basate sulla scienza, in un momento storico in cui abbondano le informazioni distorte soprattutto sui socialnetwork.