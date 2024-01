ASCOLI PICENO – Per l’edizione 2024 ormai alle porte, il Carnevale di Ascoli si presenta con un biglietto da visita di tutto rispetto e altre importanti novità. Proprio nella giornata inaugurale del ricco programma, ovvero quella del giovedì grasso (in calendario l’8 febbraio), dopo il tradizionale Carnevale delle scuole con centinaia di studenti mascherati, alle ore 16 si esibirà in Piazza del Popolo, con la sua voce inconfondibile e la solita grande energia, Cristina D’Avena.

L’associazione “Il Carnevale di Ascoli” e l’Amministrazione comunale di Ascoli hanno deciso, infatti, di puntare su un’artista che non ha bisogno di presentazioni e che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli appassionati delle mitiche sigle delle più famose serie televisive di animazione. Un appuntamento ora ufficiale che coinvolgerà nel salotto cittadino moltissimi bimbi e le relative famiglie, richiamando anche tanti visitatori in città. Cristina D’Avena si esibirà insieme ai Gem Boy, band molto apprezzata e nota per la creazione di cover parodistiche di canzoni famose e anche con riferimenti ai cartoni animati. Uno spettacolo da non perdere per la prima giornata del Carnevale ascolano che si preannuncia già molto coinvolgente.

Altra novità importante, per questa edizione 2024 del Carnevale ascolano, è rappresentata dalla nuova regolamentazione, nell’ambito dello storico concorso per i gruppi mascherati, relativa alle postazioni fisse. Proprio al fine di perfezionare le procedure per l’assegnazione delle postazioni ai gruppi fissi, infatti, il presidente Marco Olori e tutto il consiglio direttivo dell’Associazione “Il Carnevale di Ascoli” hanno deciso di definire nuove modalità, con pre-iscrizione anticipata rispetto a tutti gli altri gruppi e sorteggio, per evitare anche gli appostamenti notturni il giorno prima delle iscrizioni e possibili lamentele o altre problematiche.

Nello specifico, tutti coloro che intenderanno partecipare al concorso con gruppi fissi (quindi con una postazione fissa predeterminata) dovranno iscriversi nella giornata del 3 febbraio, considerando che la segreteria del concorso sarà operativa nella Sala Cola d’Amatrice, per ogni informazione, dal primo febbraio. Al momento delle iscrizioni, i gruppi fissi dovranno fornire un nominativo di riferimento, la dimensione massima della postazione da richiedere e la necessità o meno di energia elettrica. Il 4 febbraio, ovvero il giorno dopo la chiusura delle pre-iscrizioni dei gruppi fissi, si procederà con il sorteggio e l’assegnazione delle postazioni.

Postazioni che potranno essere, poi, modificate solo per motivi di ordine pubblico e sicurezza o con eventuali accordi post estrazione. Poi, dal 5 febbraio (fino a sabato 10 febbraio), partiranno le iscrizioni al concorso, nelle varie categorie, per tutti gli altri gruppi. Altro aspetto importante, l’organizzazione ha previsto anche un potenziato servizio di vigilanza per evitare che gruppi mascherati possano occupare, in contrasto col regolamento della manifestazione, spazi fissi in Piazza del Popolo creando, quindi, problemi per la sicurezza e l’ordine pubblico.