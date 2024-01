SAN BENEDETTO – Venerdì 19 gennaio alle ore 21 presso l’oratorio della Chiesa Sant’Antonio si svolgerà l’Assemblea pubblica del Quartiere Sant’Antonio.

Saranno presenti rappresentanti dell’amministrazione comunale. Tutta la cittadinanza del quartiere è invitata a partecipare.

Di seguito i punti all’ordine del giorno dell’Assemblea:

1. Informativa in merito al servizio di lavaggio delle strade pubbliche;

2. Informativa in merito al piano rinnovo illuminazione pubblica previsto per il quartiere;

3. Informativa in merito ai locali ex Enel in Via Umbria;

4. Informativa in merito alle tempistiche dei lavori in programma per Villa Cerboni-Rambelli;

5. Viabilità nel quartiere;

6. Riqualificazione parte alta Parco Cerboni;

7. Sostituzioni giochi presso il Parco Wojtyla e realizzazione pavimentazione camminamento area Edicola Sant’Antonio;

8. Parola ai cittadini: Segnalazione di criticità e anomalie nel quartiere e proposte per migliorarle.