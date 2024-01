SAN BENEDETTO – Attivata già a partire dalla primavera 2023, è stata presentata in Comune nella mattinata di oggi, giovedì 18 gennaio, Praesentia, app tramite cui gli utenti potranno avere accesso a un innovativo circuito di cashback attento anche al sociale.

Raniero Di Gregorio, psicologo dell’età evolutiva e presidente di Praesentia, ha annunciato che circa 50 attività commerciali e altrettanti professionisti – appartenenti a varie categorie, dal logopedista all’imbianchino – hanno già aderito all’iniziativa.

Spiega l’Assessore Laura Camaioni: «La nostra forza è quella di far collaborare attività e sociale. Il bello di quest’apparato open source è che l’app è in continua evoluzione. Lo scopo è quello di mettere in rete tutte le attività produttive del comune di San Benedetto, o almeno la maggioranza. Possiamo cercare di renderli sempre più autonomi, cerchiamo di rendere il commercio sempre più vitale contro la concorrenza spietata di Amazon e altri e-commerce. Cerchiamo di unirci, lavorare insieme, in un mondo digitale in cui l’e-commerce è locale e non internazionale. L’obiettivo è anche quello di mettere in rete sport, cultura, musei, turismo, albergatori: tutto gratuito, per il commerciante e per l’utente. Da imprenditrice, mi sento di dire che potrebbe essere una svolta».

«Il risvolto sociale dovrebbe essere il volano per far scaricare quest’app» – aggiunge l’assessore Sanguigni – «Si possono toccare con mano piccoli e grandi risultati».

Recita il comunicato:

«Dopo aver registrato circa 1.100 cittadini iscritti e 100 tra attività commerciali e liberi professionisti nei primi dieci mesi di attività, in vista dell’ampliamento del circuito l’app “Praesentia” si aggiorna con un’interfaccia più intuitiva.

Introdotta lo scorso aprile per la prima volta come una di quattro iniziative messe in campo dallo sforzo congiunto degli Assessorati alle Attività Produttive e alle Politiche Sociali, “Praesentia” mette insieme esercizi commerciali e liberi professionisti di tutti i settori economici, dando visibilità alle attività di vicinato attraverso un circuito cashback trasversale di cui possono beneficiare tutti i cittadini e, al contempo, raccoglie risorse in un fondo a disposizione della Città di San Benedetto per la realizzazione di iniziative sociali.

Prima app in Europa di questo tipo, “Praesentia”, scaricabile sul proprio telefono da tutti gli store, consente, semplicemente esibendo il QR code di riferimento nelle attività che aderiscono al circuito, di ottenere numerosi vantaggi».

«Per ogni acquisto effettuato l’utente riceverà un credito cashback e una cifra di pari entità sarà riversata nel fondo sociale» – spiega Di Gregorio – «Ciò produrrà un duplice beneficio: da un lato, si ottengono risparmi, dall’altro si accumulano risorse da impiegare in progetti a beneficio di tutta la comunità.

Questo stravolge il sistema economico classico: è un sistema generativo, più si potenzia il servizio, più aumenta il potere economico. Daremo vita a un concorso a premi e introdurremo le Gift Card Praesentia. Il motore principale è il sociale. San Benedetto esporterà questo sistema nel territorio nazionale: già ora, tra quelle aderenti ci sono varie attività fuori Comune».

Di seguito i link per il download dell’app Praesentia:

https://play.google.com/store/apps/details?id=app.praesentia.com (Google Play)

https://apps.apple.com/it/app/praesentia/id1577060085 (App Store)

L’iscrizione della propria attività al Circuito è possibile contattando direttamente l’associazione “Praesentia” tramite il suo fondatore Raniero Di Gregorio al numero di telefono 320 696 9242.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail info@praesentia.it.