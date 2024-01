WEBTV – La lirica è una delle pagine più alte della nostra storia e della nostra identità. È uno scrigno di bellezza ed è riuscita a resistere allo scorrere dei secoli, continuando ad entusiasmare e ad accendere gli animi in questa nostra società “liquida”, come l’ha definita il sociologo e filosofo polacco Zygmunt Bauman; liquida perché tutto è veloce, passeggero, provvisorio, frammentario. Di questo abbiamo parlato nella quarta puntata di “Culturando” con il presidente della Fondazione Rete lirica delle Marche, l’avvocato Francesco Ciabattoni, noto anche per le battaglie legali presso la corte di giustizia di Lussemburgo e le vicende legate al Cristo di Michelangelo.

Alla domanda di come è nata l’idea di questa Fondazione lirica delle Marche, l’avvocato ha risposto: “L’associazione lirica delle Marche è nata a gennaio 2018 quindi adesso compie sei anni, in questi giorni, perché i comuni che sono i creatori, i collaboratori e i sostenitori di questa Rete lirica e anche diverse altre istituzioni si sono accorti che era l’importante formare sul territorio un circuito virtuoso che riuscisse a portare la cultura lirica sul territorio stesso, usando le stesse eccellenze del territorio. È nato tutto questo perché noi siamo ricchi anche di teatri nelle Marche”.

Più volte nel dialogo con Francesco Ciabattoni è uscita la parola “bellezza” perché la lirica è bellezza e proprio per questo è necessario coinvolgere i giovani e, a tal proposito, il presidente della Rete Lirica delle Marche, ha affermato: “È un nostro obiettivo fondamentale il coinvolgimento delle scuole e dei giovani. Noi infatti per i giovani realizziamo le anteprime ossia ogni opera lirica che rappresentiamo ha sempre prima un’anteprima giovani. Quindi i giovani sono coinvolti subito, immediatamente, a loro viene portato il messaggio e andranno al teatro a vedere, appunto, l’anteprima dell’opera lirica. Quindi c’è un coinvolgimento diretto ed immediato e per noi è un obiettivo essenziale, specifico, importante”.

L’avvocato ha poi sottolineato come, essendo stata designata patrimonio immateriale dell’Unesco, la lirica “è un veicolo importante per l’Italia non solo sul piano culturale ma anche sul piano della produzione. Ecco perché abbiamo cercato di mettere insieme la lirica con il settore industriale per fare in modo che l’industria veicoli anche il bello, la bellezza dell’arte e della lirica stessa”.