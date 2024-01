MONSAMPOLO DEL TRONTO – Sabato 20 gennaio, a partire dalle ore 10, è in programma un nuovo appuntamento con il Nordic Walking a cura di Unione Sportiva Acli Marche Aps.

L’appuntamento è fissato nello spazio antistante l’Abbazia di San Mauro a Stella di Monsampolo.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita ma occorre preiscriversi chiamando il numero 3442229927

I bastoncini per poter partecipare alla camminata saranno messi a disposizione dall’organizzazione.

Il Nordic Walking è una attività in continua crescita in tutta Italia. Si tratta di una vera e propria disciplina sportiva che consiste nel camminare con degli appositi bastoni (che saranno messi a disposizione dall’organizzazione). Rispetto alla camminata normale, nel Nordic Walking si cammina facendo forza contemporaneamente sui bastoni, in maniera tale da attivare anche la parte superiore del corpo.