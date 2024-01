GROTTAMMARE – A partire da oggi sono aperte le iscrizioni per partecipare al “Circolo interculturale”, il nuovo corso per stranieri organizzato dall’associazione Welcome Refugees in collaborazione con il Comune di Grottammare.

Le lezioni, fruibili gratuitamente, si terranno tutti i martedì, a partire dal 23 gennaio, dalle 18 alle 20, nella Sala consiliare del comune di Grottammare.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina in conferenza stampa, a Palazzo Ravenna, alla presenza del sindaco Alessandro Rocchi, della consigliera delegata all’Intercultura Martina Sciarroni e del professor Saverio Ciarrocchi, membro di Welcome Refugees.

“Si tratta di un’iniziativa molto importante per l’inclusività – commenta il sindaco Alessandro Rocchi – perché quando arriva uno straniero il primo ostacolo che incontra è proprio la lingua e poterla apprendere faciliterebbe notevolmente il processo di integrazione”.

“Con questa proposta nasce un percorso di collaborazione del Comune con l’associazione Welcome Refugees – afferma la consigliera Martina Sciarroni -. Crediamo nell’importanza di far conoscere allo straniero la nostra lingua perché rappresenta un potente strumento di integrazione sociale che agevola anche l’ingresso degli stranieri nel mondo del lavoro”.

Il corso, specificano gli organizzatori, non vuole sostituirsi ai percorsi di accoglienza istituzionali previsti dallo Stato e della Regione Marche ma vuole essere un aiuto ulteriore al processo di integrazione, immaginando il “Circolo Interculturale” come un luogo di scambio libero da pregiudizi.

“L’apprendimento – spiega il professor Saverio Ciarrocchi – è per noi considerato come mezzo per creare una forma di accoglienza basata sulla solidarietà e non sulla beneficenza”.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3394037385.