SAN BENEDETTO – Il quartiere Porto d’Ascoli Centro sperimenta una nuova viabilità. Il Comando di Polizia Municipale ha infatti emesso un’ordinanza che stabilisce alcune importanti modifiche all’assetto viario della zona.

La prima strada a cambiare è via Musone, importante arte di collegamento tra Porto d’Ascoli e il quartiere Ragnola, che diventa a senso unico di marcia in direzione sud-nord nel tratto compreso tra via del Mare e via Tronto; segue il tratto tra via Tevere e via Musone di via Aniene, che sarà percorribile unicamente in direzione sud-nord e poi est-ovest. Resta escluso dalla modifica il tratto di strada senza uscita della stessa via Aniene, che continuerà a essere percorribile in entrambi i sensi di marcia.

Le modifiche, adottate in via sperimentale, potrebbero diventare definitive qualora le valutazioni dei cittadini, raccolte attraverso il Comitato di Quartiere, risultassero positive.

Le modifiche saranno in vigore non appena saranno state ultimate le modifiche alla segnaletica orizzontale e verticale.