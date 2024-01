SAN BENEDETTO – Air Basket Termoli: Pereira 2, Pitardi 2, Di Diomede 5, Canistro 9, Mileti ne, Caresta 22, Suriano 8, Oberto 8, Rupil Del Risco 11, Grimaldi 12.

Infoservice Sambenedettese Basket: Attili 9, Ancillai, Feliziani ne, Del Zompo ne, Cardenas 24, Fazzini, Ndoj, Tongue Zuko 19, Sgura 8, Bassetti 18, L’Innocente 6.

Parziali: 24-20, 18-20, 16-24, 21-20.

Progressivi: 24-20, 42-40, 58-64, 79-84.

L’Infoservice Sambenedettese basket batte un colpo e sbanca il difficile campo dell’Air Basket Termoli dove fino ad ora aveva vinto solo la capolista Vasto. Grandissima prova dei rossoblù che hanno mostrato gli eccellenti progressi tecnico-tattici della gestione Tempera, uniti ai progressi atletici grazie all’ottimo lavoro della Professoressa Cappelli.

I rossoblù si sono presentati in Molise con i nuovi arrivi Sgura e Tongue Zuko, ma privi di Maiorana vittima di un altro brutto ricatto.

Dopo una partenza difficile i rossoblù si sono rimessi in carreggiata, restando in scia ai padroni di casa per tutto il primo tempo. Il secondo tempo è stato un susseguirsi di emozioni e continui ribaltamenti, in un palasport infuocato dal tifo dei locali. Fenomenali nel finale di gara le giocate di Raul Cardenas, un vero incubo per la difesa termolese. Dopo la tripla del pareggio di Rupil è stata decisiva la risposta di Bassetti, con il canestro decisivo da 3 punti.

Ottima la prova di tutti i rossoblù impiegati da Coach Tempera; una prova maiuscola su un campo ostile, difficilissimo e bollente. Subito molto importante l’impatto dei due nuovi arrivati Sgura e Tongue Zuko che sono stati determinanti per il successo finale.

L’Infoservice Sambenedettese tornerà in campo sabato 20 gennaio alle ore 18:30 al Palaspeca contro il Lanciano per dare continuità alla gara di Termoli e per puntare a riavvicinarsi alla zona play-off.