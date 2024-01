AVEZZANO – Il patron dell’Avezzano Pecorelli non le ha mandate a dire dopo la vittoria contro il Monterotondo per 6-1.

Il risultato rotondo non è bastato per fargli tornare il buon umore, “basta critiche da chi non viene allo stadio, volete andare in Serie C ma poi le tribune sono vuote” – ha tuonato ai microfoni della stampa abruzzese.

Il presidente ha poi suonato la carica in vista della sfida contro la Samb: “Pronti a fare la ‘guerra’ a San Benedetto, calcisticamente parlando ovviamente. Non possiamo più sbagliare se davvero vogliamo crederci. Ripeto che in questo girone non c’è nessuna squadra materasso, neanche il Tivoli che nonostante la disparità dei punti in classifica è riuscito a fermare i rossoblu. Basta un episodio in questa categoria, come l’espulsione di Bontà”.

Fonte video Sport Abruzzo.