SAN BENEDETTO – Nella decima giornata di campionato, al Mandela, la Fi.Fa Security Unione Rugby San Benedetto si impone su Rugby Pieve 1971 con il punteggio finale di 24-20. Partita tutta in salita per l’Unione Rugby che è scesa in campo dopo un mese di stop invernale con tanta grinta, ma anche con qualche affanno di troppo.

I ragazzi del coach Leandro Lobrauco hanno sentito la tensione del match. Tornare a giocare la prima partita proprio contro la squadra inseguitrice è stato difficile a livello mentale, spinti dalla necessità assoluta di dover vincere per restare nelle prime posizioni.

Durante il primo tempo i sambenedettesi sono stati troppo fallosi, regalando diverse punizioni agli avversari che, al trentesimo, si trovavano in vantaggio per 17 a zero con l’Unione Rugby che faticava a portare avanti l’azione, ma poco prima del fischio i rossoblù sono riusciti a fare meta con Palavezzati, trasformata poi da Di Bartolomeo, che li ha fatti andare nello spogliatoio sul 7-17 consapevoli di poter fare molto meglio.

Nella ripresa l’andamento della partita si è capovolto, con i rossoblù che spingono in avanti e conquistano le mischie, avanzando di forza e mantenendo il possesso palla, fino a segnare una meta con Vaccari, trasformata da di Bartolomeo. Con la tenacia che contraddistingue l’Unione Rugby, il match è andato in crescendo con il Rugby Pieve che ha segnato gli ultimi 3 punti su punizione, senza più riuscire ad arginare i sambenedettesi che spingono Alemanno in meta, trasformata da Di Bartolomeo, che pochi minuti dopo realizza anche una punizione, chiudendo vittoriosamente la partita 24-20 per l’Unione Rugby, confermando il quinto posto in classifica.

La formazione scesa in campo: Russo, Pellei, Di Marcantonio, Valentini, Del Prete, Gianfreda, Paoloni, Alemanno, Genovese, Di Bartolomeo, Fioretti, Scipioni, Palavezzati, Fulvi, Castelletti.

A disposizione: Tallè, Muratore, Laabar, Coppa, Alesiani, Celani, Vaccari.

Il prossimo appuntamento è domenica 21 a Cesena contro Romagna Rugby attuale capolista.

Da elogiare la Under 16 che, in casa insieme ai ragazzi del Rugby Ascoli, ha superato di misura il Foligno Rugby, vincendo con una prestazione tecnica notevole.