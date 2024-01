TIVOLI – Sovente nel calcio, è la squadra sulla carta più debole a cercare di inasprire la partita, per scompigliare le carte in tavola e far innervosire gli avversari, così da “colmare” il dislivello tecnico. Oggi invece, a Tivoli è successo tutto il contrario. La Samb, in vantaggio, ha incredibilmente perso le redini mentali del match, iniziando ad innervosirsi, accendendo scintille fra giocatori avversari e perdendo, col passare dei minuti, la testa.

Anzichè amministrare il vantaggio e “addormentare” la partita, i rossoblu l’hanno incattivita. Strano, vista la carta d’identità dei giocatori in campo, Bontà su tutti, espulso dopo un fallo di reazione ai danni di un giocatore laziale sotto gli occhi del direttore di gara. Rosso diretto e poche chiacchiere, troppo evidente la scorrettezza a gioco fermo, specie per un calciatore della sua esperienza.

Da lì in poi, la Tivoli che sembrava spaesata, riacquisisce fiducia e certezze, che al contrario si sgretolano a poco a poco per i ragazzi di mister Lauro. De Marco prima e Camilli poi, la ribaltano nel giro di 60”, gli stessi che permisero all’Atletico Ascoli di segnare due reti al Riviera delle Palme. Insomma un aspetto più mentale che fisico, su cui la Samb deve lavorare: quando accade un imprevisto, spesso non riesce a rialzarsi subito e anzi, puntualmente subisce un’altra mazzata a distanza ravvicinata. In questi frangenti delle partite, i rossoblu sono parsi vulnerabili e poco lucidi in ormai troppe occasioni da inizio stagione.

Per nostra fortuna, ci ha pensato Martiniello appena entrato a togliere le castagne dal fuoco e ad evitare una sconfitta che avrebbe rimesso in discussione la panchina di mister Lauro da parte dei tifosi. La prossima sfida con l’Avezzano sarà uno scontro diretto da non fallire, per testare le vere potenzialità di questa Samb.