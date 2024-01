Video cura dei nostri inviati Mauro Vannini e Walter Del Gatto

TIVOLI – Mister Lauro: “Abbiamo pagato l’espulsione, poi abbiamo preso due gol evitabili. Non possiamo permettercelo, dobbiamo essere più tosti e attenti. Nonostante tutto i ragazzi poi sono stati bravi a reagire nel secondo tempo e se l’avessimo vinta con quell’occasione finale credo che nessuno avrebbe avuto da ridire. Bontà? Ha sbagliato lo sa anche lui, ma è un giocatore importante esperto, sarà stato un momento di istinto. Ce la siamo complicata da soli”.

Mister Granieri: “Abbiamo visto che il loro portiere era 2007 e ho detto ai miei ragazzi di calciare da fuori visto che abbiamo qualità balistiche. La Samb ha dei giocatori nell’uno contro uno più forti del campionato. Noi abbiamo pagato la loro forza, l’espulsione sicuramente ci ha agevolato. Per come si era messa ci dispiace perchè potevamo portare a casa la posta intera, ma se alla vigilia mi avessero detto che avremmo portato a casa un punto avrei messo la firma”.

De Marco, attaccante Tivoli: “Abbiamo incontrato una squadra forte, che non ti lascia giocare. E’ stata difficile, ma avevamo la sicurezza di poter fare la nostra partita. Il gol? Una bella emozione, il portiere della Samb è giovane ed è molto forte per la sua età, non è un da un errore o un’incertezza che si può giudicare. Ho la fortuna di condividere il reparto con dei compagni molto forti. Alla fine abbiamo rischiato di perdere e non sarebbe stato giusto”.