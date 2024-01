TIVOLI – Tutto pronto per Tivoli-Samb.

NOTE

Cielo nuvoloso, Samb in maglia rossoblu, padroni di casa in completo bianco.

FORMAZIONI

TIVOLI (3-5-2): Zappalà 03, Iurgens 05, Montesi, Valentini, Di Emma, Grossi (84′ Fatati), Pellegrini 04 (85′ Recchiuti 04), Panaioli, Camilli (85′ Cruz), De Marco (65′ Maurizi), Savi 05.

All. Granieri. A disp. Simeoni 03, Ruiz, Rossetti 06, Spirito 04, Corvino 04.

SAMB (4-3-3): Grillo 07, Pagliari 04, Sbardella (72′ Scimia), Arrigoni, Tomassini, Battista (60′ Fabbrini), Zoboletti 05, Sirri, Pietropaolo 03, Bontà, Senigagliesi (80′ Martiniello).

All. Coco 03, Pezzola, Orfano 05, Toure, Cardoni 04.

AMMONITI Pellegrini, Valentini, Battista, Montesi, Sirri, Tomassini.

ESPULSI Bontà (S)

ANGOLI 4-4

CRONACA

PRIMO TEMPO

5′ GOL Samb in vantaggio dopo una bella triangolazione sulla sinistra tra Battista e Pagliari, il terzino sinistro calcia in porta e trova l’angolo giusto dove Zappalà non arriva. 0-1.

7′ Angolo Tivoli che prova una reazione, colpo di testa di Valentini fuori di poco.

25′ FOLLIA SAMB: Bontà espulso dopo aver rifilato una testata ad un giocatore del Tivoli. L’arbitro è a due passi e non può far altro che espellere il numero 30. Samb in 10.

26′ PAREGGIO TIVOLI: Camilli appoggia per De Marco che infila in rete per il pareggio con un destro potente dalla distanza. Grillo non esente da colpe.

29’ 2-1. Pellegrini per Camilli che si gira fuori area e di destro batte Grillo per il sorpasso. Assurdo come la gara è cambiata nel giro di pochi minuti dopo l’ingenuità di Bontà.

SECONDO TEMPO

50′ Ci prova Tomassini, Zappalà è attento e respinge.

55′ Tomassini ancora pericoloso, ma Zappalà è in formissima.

60′ Dentro Fabbrini per Tomassini.

70′ Sirri ammonito per un fallo al limite dell’area. Punizione pericolosa per la Tivoli, sugli sviluppi Camilli segna il 3-1, ma il guardalinee segnala fuorigioco.

80′ HA PAREGGIATO LA SAMB! Fabbrini crossa col joystick in area e pesca Martiniello, colpo di testa perfetto in rete. 2-2.

86′ Grande azione personale di Fabbrini che salta due uomini entra in area, ma sul più bello perde l’equilibrio e calcia alto.

90+1′ Panaioli ci prova da fuori, sul fondo di un nulla dopo una deviazione. Nulla di fatto sul corner seguente.

90+4′ OCCASIONE COLOSSALE PER TOMASSINI: sugli sviluppi di un corner Sirri fa la torre per il numero 9 che al volo davanti alla porta mette alto da due passi.

90’+4 Finisce qui, 2-2.