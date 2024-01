GROTTAMMARE – Grottammare: Beni, Donzelli, Porfiri, De Cesare, Genovese, Gibbs, Marcelli, Polini, Mattioli, Pomili, Di Nicolò. A disposizione: Diakhaby, Traini, Camela, Guenci, Zanibi, Franchi, Liberati, Bonifazi, Ferrari. Allenatore Poggi.

Comunanza: Ciccanti, Pulsoni, Testa, Mbengue, Trasatti, Cafini, Mercatanti, Del Gobbo, Gesuè, Raschioni, Luzi. A disposizione: Dulcini, Tidei, Servili, Eleuteri, Marini, Milani, Antognozzi, Ascenzi, Pizzi. Allenatore Cadei.

Termina con un deludente pareggio a reti bianche la sfida tra Grottammare e Comunanza. La squadra di Poggi parte forte e sfiora il vantaggio con Mattioli sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma nel corso della gara perde ritmo e non riesce a scalfire l’ottima difesa di Comunanza. In zona Cesarini ci sarebbe l’occasione per vincerla, ma il tiro di Di Nicolò si perde sul fondo.

Il pari lascia l’amaro in bocca ai biancocelesti, che tuttavia chiudono il girone d’andata con ben 35 punti realizzati e il secondo posto in classifica.