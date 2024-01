SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mister Lauro alla vigilia di Tivoli-Samb.

“Mi aspetto un’altra grande prestazione da parte dei ragazzi su un campo non facile, ma dobbiamo ripeterci e continuare a far bene, c’è fiducia. Il Tivoli ha cambiato molto rispetto all’andata, hanno giocatori nuovi oltre che un mister diverso. Hanno cambiato anche il loro modo di giocare quindi dovremo esser bravi a fare la nostra prestazione. Mercato? Sono molto contento dell’arrivo di Diego Fabbrini, è un giocatore che può fare la differenza. L’ho visto in da subito molto motivato, può darci una grossa mano con le sue qualità, anche atleticamente l’ho visto bene. Ha bisogno di allenarsi bene come sta facendo e giocare. Infermeria? Chiatante è rientrato ieri dall’influenza, oltre a Paolini e Lonardo sono tutti disponibili”.