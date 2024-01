Scienziati nel Pallone, Samb tra storia, tradizione e prospettive con i ragazzi di Radio Notting Hill

Parliamo della vittoria della Samb contro il Sora. Ospiti Sermarini Pier Giorgio e Giustozzi Giorgio, registi del documentario, "Per la tua gloria, per la nostra storia" realizzato in occasione del centenario rossoblu. In studio come sempre i nostri scienziati Nazzareno Perotti, Giuseppe Buscemi e Walter Del Gatto. Conduce Antonio Di Salvatore

di Redazione