SAN BENEDETTO – Arti e scienza è il nuovo programma web di Riviera Oggi, condotto da Giancarla Perotti che ha come finalità primaria la diffusione: del sapere, della cultura e della bellezza, categorie fondamentali per la realizzazione della persona.

Arti e scienza! Dal titolo si intuisce che si parlerà di argomenti che riguardano la scienza, infatti avremo come ospiti medici, giuristi, filosofi, magistrati, e si parlerà anche delle arti come la musica, la pittura, la scultura, la poesia e lo faremo cercando di far coincidere la novità e il valore scientifico e artistico delle discipline trattate.

Il filo conduttore di questa nuova trasmissione è la consapevolezza che la sintesi tra arti e scienza abbia prodotto le stagioni più alte della cultura occidentale.

Questa idea, è nata anche per avvicinare alla scienza e all’arte: bambini, studenti, insegnanti e cittadini di ogni età.

Ospite della prima trasmissione, in onda il venerdì alle ore 17, è Giuseppe Cicchi, giovane organista di Martinsicuro. Cicchi si è esibito in numerose rassegne musicali come membro dell’Orchestra Giovanile dell’Adriatico, sotto la direzione di Giampaolo Corradetti.

Nel 2013 prosegue gli studi pianistici presso l’Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici Gaetano Braga, nella classe di Tiziana Cosentino e Daniela Giordano, maturando un notevole interesse per le prassi esecutive tipiche del repertorio clavicembalistico e organistico. Successivamente nel 2017 approda allo studio dell’Organo presso il Conservatorio Statale di Musica Alfredo Casella dell’Aquila, nella classe della Professoressa Giamila Berrè, dove consegue con il massimo dei voti il Triennio e successivamente il Biennio accademico.

Ha proseguito poi gli studi presso l’Università della Musica Fryderyk Chopin di Varsavia con V. Wróblewski e W. Bednarski. È impegnato a studiare e approfondire la prassi esecutiva antica, con particolare riferimento alle scuole organistiche nazionali presenti in Europa tra XVI e XVII secolo.

Ha un grande interesse per la musica Rinascimentale e Barocca – soprattutto di scuola francese – e a tale repertorio ha dedicato e dedica una parte importante della sua attività di ricerca, attraverso lo studio delle testimonianze dirette degli autori, dei loro scritti teorici e degli strumenti originali dell’epoca.

Negli anni ha frequentato numerosi corsi di specializzazione, con particolare riferimento alle masterclass tenute da M. Imbruno, P. Plany, W. Zerer, A. Nowak e R. Alessandrini. Dal 2020 ricopre inoltre l’incarico di organista titolare e direttore di coro presso la Parrocchia S. Cuore di Gesù di Martinsicuro (TE); sempre nello stesso anno ha assunto il ruolo di co-direttore artistico nell’ambito del Festival Organistico Internazionale AbruzzoOrganFestival.

Tiene regolarmente concerti, sia in Italia che all’estero, come solista e in formazioni cameristiche. Recentemente ha svolto un periodo di tirocinio, nell’ambito del progetto Erasmus plus (Placement) presso la Chiesa St. Cyprian und Cornelius Ganderkesee (DE), come concertista e assistente organista del M° Thorsten Ahlrichs.

Il maestro Cicchi afferma: “La vita da organista è molto gratificante”, e prosegue: “ma nello stesso tempo, molto complessa e difficile. Nel nostro contesto, a livello nazionale, per svolgere la professione di organista è assai complicato se non impossibile perché non è prevista la figura dell’organista come in altre nazioni dove è considerata una vera e propria professione. Nella nostra realtà ecclesiale ci si affida spesso al volontariato perché non è una figura istituzionalizzata”.