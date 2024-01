SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le prime parole del neo rossoblu Diego Fabbrini.

“Sono rimasto affascinato dal progetto e dalla storia di questo club. Qui per dare il mio contributo per arrivare all’obiettivo comune e aiutare i miei nuovi compagni. Oggi per me è stato il primo allenamento, mi sono trovato subito benissimo con i ragazzi e con lo staff, è un bell’ambiente. Appello ai tifosi? Tutti quanti faremo il massimo per raggiungere l’obiettivo, se tutto andrà per il verso giusto lo centreremo. Fisicamente mi sento bene, mi sono sempre allenato, sono già a disposizione del mister per la trasferta di Tivoli”.