GROTTAMMARE – Il Facilitatore digitale prosegue il percorso formativo mirato al potenziamento della cultura digitale nella cittadinanza con una proposta che inaugura una serie di incontri settoriali per i titolari di attività commerciali.

A fine gennaio, un nuovo appuntamento aperto a tutti: dopo i corsi sull’utilizzo dello smartphone e della posta elettronica e certificata, il 27 gennaio un altro pomeriggio formativo fornirà gli strumenti per la creazione dell’identità digitale SPID e CIE (14.30-17.30, info e prenotazioni 0735.739267).

Intanto, nella sala consiliare prenderà il via questo pomeriggio il primo di tre incontri destinati a fornire una panoramica sugli strumenti digitali a disposizione di un’attività commerciale per promuovere il proprio lavoro.

Il programma prevede l’illustrazione di esempi pratici e uno spazio per il confronto e la condivisione di esperienze (dalle 14.30 alle 15.45).

I successivi appuntamenti si terranno nei giorni 30 gennaio e 13 febbraio. La partecipazione è gratuita. L’iniziativa è curata dal Facilitatore digitale, nell’ambito delle politiche dell’Amministrazione comunale riguardati le Attività produttive.

Le esperienze formative sono una delle attività previste dal progetto regionale “Bussola digitale”, un percorso di educazione ai servizi informatici e digitali interattivi, sempre gratuito e aperto a tutti, che ha portato all’istituzione, in varie località del territorio marchigiano, di 74 punti di “Facilitazione digitale”.

L’obiettivo del progetto è di rendere il cittadino in grado di fruire delle opportunità della digitalizzazione, sia attraverso corsi di formazione – in presenza che on line –, sia appuntamenti personalizzati per l’assistenza nel disbrigo di pratiche telematiche che richiedono un minimo di competenza digitale (ad esempio: attivazione di SPID e CIE, accessi ai portali informatici PagoPA o atri servizi on line della pubblica amministrazione).

Lo sportello del Facilitatore digitale è aperto tutti i martedì (piano terra municipio).