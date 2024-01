Calciomercato Samb, il 2024 inizierà con un Bontà in più

Il classe '93 ex Gubbio ha firmato il contratto fino al 2025 e già si allena in gruppo con gli altri rossoblu. In uscita, ufficiale la rescissione consensuale con Danilo Alessandro. Per Evangelisti non è un addio: prestito di un anno a Castelfidardo

di Redazione