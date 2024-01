SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è aperta con successo, martedì 9 gennaio, presso il teatro Concordia di San Benedetto, la VI edizione della rassegna letteraria e musicale In Art, raffinata kermesse organizzata dall’associazione culturale Rinascenza con la direzione artistica di Annalisa Frontalini e il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale.

Ospiti del primo appuntamento, dal titolo “Follia d’amore“, lo psicologo e autore Francesco Ruiz, che ha presentato il libro “Il corpo, il Sé, gli Archetipi” (Infinito Edizioni) e il Günther Sanin Trio, composto da Gunther Sanin, primo violino dell’Arena di Verona, Roberto Corlianò al pianoforte e il tenore Aldo Caputo, che si è esibito in un concerto dedicato al tema della serata, l’amore e la follia inevitabilmente legata ad esso. Ha dialogato con gli ospiti l’avvocato e poeta Gianni Balloni; letture dal libro dello psicologo Francesco Ruiz sono state affidate alla voce dell’attrice Laura Margherita Di Marco, fondatrice della Compagnia Dei Merli Bianchi.

Presente in sala anche il nuovo assessore alla cultura del Comune di San Benedetto, Lia Sebastiani, che ha ringraziato l’associazione Rinascenza e la presidente Annalisa Frontalini per l’organizzazione e il grande spessore dell’evento, che chiude il cartellone natalizio, nonché la cittadinanza sambenedettese per la partecipazione, sottolineando l’alto valore che la cultura riveste e deve rivestire nella società.

Che cos’è l’amore, come reagisce il nostro corpo quando ci innamoriamo, perché si parla di follia d’amore, che significa la gentilezza dell’amore, ci si può ammalare d’amore e, soprattutto, si può guarire? Questi sono stati i principali interrogativi sollevati dall’incontro “Il corpo innamorato” con lo psicologo Francesco Ruiz, promotore, tra l’altro, della psicologia metasomatica, basata sui segnali che il corpo fisico dà per poter accedere a elevazioni spirituali del Sé.

“Perché guarire dall’amore? Spero che nessuno lo faccia. Impazzire d’amore, essere folle d’amore è la parte più nutriente e creativa del nostro sé – ha esordito Ruiz. “È vero che la chimica gioca un ruolo dominante quando ci si innamora, ma non si tratta solo di chimica. In realtà, ci innamoriamo di una parte di noi che troviamo nell’altra persona; ci innamoriamo della nostra follia interiore e, di conseguenza, della parte folle dell’altro, di quella che Jung chiama ombra, offrendo all’altro, a nostra volta, la nostra parte folle”.

Riguardo alla gentilezza in amore, lo psicologo ha spiegato: “Quando il nostro corpo si innamora diviene empatico, questa è la gentilezza che dovrebbe appartenere all’amore. Possiamo innamorarci di qualunque cosa, ma l’importante è darci completamente e non con la testa, ma con il corpo”. E riguardo alle fasi dell’amore ha chiarito: “Se all’inizio non vediamo l’altro in quanto è un riflesso di noi stessi, poi, la fase successiva diviene quella relazionale, cioè quella dello stare insieme all’altra persona, costruendo l’amore a poco a poco. Per entrare in intimità con una persona abbiamo bisogno di tempo ed empatia”.

Poi, un’importante e necessaria riflessione sui drammatici fatti di cronaca che testimoniano la difficoltà di molti ad accettare la separazione e la fine di un amore: “È proprio l’incapacità di portare l’altro dentro di sé, di introiettarlo, a rendere drammatica la separazione fisica”. E, infine, un invito a compiere un difficile, ma necessario viaggio dentro sé stessi, quello di “accettare le nostre ombre e integrarle alle nostre parti di luce” e, soprattutto, a non avere paura di amare: “Abbiamo paura dell’amore perché è un aspetto di noi stessi in cui scendiamo e da cui non sappiamo se riusciremo mai a risalire, ma dovremmo comunque rischiare di scendere giù e di trovare poi la forza per ritornare su”.

Amore e follia è stato anche il leitmotif del magnifico concerto del Günther Sanin Trio, che ha offerto al pubblico presente un assaggio di alcune tra le più significative composizioni di grandi autori e interpreti, confermando come, soprattutto in musica, la follia, intesa anche come passione travolgente, è spesso legata al sentimento d’amore. Un concerto emozionante e coinvolgente, in cui la forza dirompente della musica è riuscita a veicolare sentimenti profondi e contrastanti. Da “Salut d’amour”, che il compositore Edward Elgar ha dedicato alla figlia, alla raffinatezza compositiva di brani d’opera come “Il sogno” e “Non t’amo più” di Francesco Paolo Tosti; dalla parafrasi di Corlianò di “Mon couer s’ouvre sur ta voix”, tratto dall’opera Sanson e Dalila di Camille Saint-Saëns, a un pezzo delle quattro stagioni di Vivaldi passando per Astor Piazzolla fino a “Il postino” di Luis Bachalov, a “Historia de un amor” di Almaràn e concludendo con “C’era una volta il West” di Ennio Morricone. Un’esplosione di suoni che ha confermato, ancora una volta, quanto la musica di qualità e il bel canto sappiano dipingere con intensità tutti i chiaroscuri dell’animo umano regalando al pubblico suggestioni senza tempo.