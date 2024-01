Di Alice Spina

CUPRA MARITTIMA – Perfect days di Wim Wenders ci ha portati in un altro mondo, un mondo possibile e semplice nel quale il regista intravede la felicità.

Un film assolutamente sorprendente, come ci ha abituato il cineasta berlinese nel corso della sua carriera.

Per questo siamo felicissimi di collegarci con lui nell’intervista in diretta, tenuta da Matteo Carzaniga, giovedì 11 gennaio ore 21. Una straordinaria opportunità, organizzata dalla casa di distribuzione Lucky Red, riservata alle sale cinematografiche. Un’occasione incredibile per il pubblico del Margherita che giovedì potrà visionare il film Perfect days introdotto dallo stesso regista. Che emozione!

Fresco di premio Golden Globe come miglior film di animazione, proseguono le proiezioni di Il ragazzo e l’airone per la regia di Miyazaki, uno straordinario film di formazione, capolavoro campione di incassi dello Studio Ghibli