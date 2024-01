SAN BENEDETTO – Da lunedì 15 gennaio la biblioteca comunale “Lesca” ospiterà tre corsi base gratuiti per acquisire nuove competenze digitali, nell’ambito del progetto “Bussola Digitale: OrientiAMO LE MARCHE”.

Il primo appuntamento è con il corso base “I segreti dello smartphone: come utilizzarlo al meglio” in programma lunedì 15 gennaio dalle dalle 9.30 alle 12.30. Il corso è finalizzato all’acquisizione delle competenze basilari necessarie nell’uso dei dispositivi mobili. Mediante esercitazioni pratiche saranno mostrate le applicazioni di maggiore utilità e l’utente sarà guidato nel loro utilizzo.

I successivi appuntamenti sono in programma per lunedì 29 gennaio dalle 14,30 alle 17.30 (sul tema “C’è posta per te: tutto quello che c’è da sapere sulla posta elettronica”) e lunedì 12 febbraio, sempre dalle 14,30 alle 17.30 (corso base su “SPID e CIE, le nuove identità digitali”). Per partecipare non è necessario possedere alcuna competenza specifica, ma è necessario portare e usare il proprio dispositivo per le esercitazioni.

Le prenotazioni si ricevono presso i “Punti di Facilitazione Digitale”, attivi al piano terra della Biblioteca multimediale “G. Lesca” ogni lunedì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 e al piano primo della Delegazione in via Turati a Porto d’Ascoli ogni venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. Oppure si può telefonare al numero 334.6081476 o consultare il sito www.bussoladigitale.regione.marche.it .

Il progetto regionale “Bussola Digitale” prevede un percorso di educazione ai servizi informatici e digitali interattivi, per diffondere la cultura digitale e rendere il cittadino in grado di fruire delle opportunità della digitalizzazione attraverso, appunto, corsi di formazione – sia in presenza che online – e appuntamenti per l’assistenza individuale con i facilitatori presso 74 punti nel territorio tra cui, appunto, la biblioteca “Lesca”.