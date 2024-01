CUPRA MARITTIMA – È appena uscito per il caratteri della Seri Editore di Macerata il nuovo libro, l’ottavo, di Antonio De Signoribus, “Le sette noci d’oro”: è composto da tre capitoli e da ventuno bellissime fiabe. L’autore, scrittore, filosofo, antropologo, nonché Maestro dì Letteratura Fiabistica Internazionale, ha lavorato con passione e competenza su alcune pietre grezze che aveva raccolto per farle diventare delle vere e proprie pietre preziose.

I personaggi delle fiabe di Antonio De Signoribus non sono esseri sovrumani, come gli eroi dei miti; sono personaggi comuni, però fortemente estremizzati: l’uno è l’incarnazione della bontà e della generosità, l’altro della cattiveria, e della ferocia. In queste fiabe non c’è, comunque, separazione tra umano e non umano: gli animali parlano e aiutano l’eroe a compiere la sua impresa.

Quintessenza delle fiabe è il prodigio. Mutamenti improvvisi, unguenti magici, fate buone o cattive, belle come raggi di sole, lasciano come abbagliati, rapiti.

Nella prefazione del libro, Susanna Polimanti scrive: “L’approfondita conoscenza, la vivacità della fantasia e la straordinaria ironia rendono questo libro un classico di nuova generazione, sicuramente immortale, in grado di avvincere qualsiasi pubblico, bambini non esclusi. Durante il suo lavoro di raccolta e trasposizione, l’autore cura, con particolare attenzione e spiccata intelligenza emotiva, la fruibilità dell’opera in chiave moderna. Nella narrazione traspaiono infiniti valori da difendere: la natura va rispettata perché in essa tutto ha una propria utilità; l’astuzia e l’intelligenza prevalgono spesso sulla malvagità e l’ignoranza; la lealtà e la generosità sono valori importanti dell’amicizia; bisogna saper contraccambiare i favori ricevuti; le promesse vanno mantenute; educare al rispetto e al perdono; fidarsi del proprio intuito; ascoltare il cuore e preoccuparsi dei più deboli”.

Un libro da non perdere e, specialmente in questo nostro tempo sempre più ruvido e avaro di sogni e di prodigi, è giusto lasciarsi andare ai sogni e prodigi del meraviglioso libro di Antonio De Signoribus.